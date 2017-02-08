Трамп обещает сделать историческое капиталовложение в армию

Расходы на армию в США значительно увеличатся
Президент США Дональд Трамп намерен значительно увеличить расходы на армию. Об этом во вторник, 7 января на брифинге сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
«Президент объявил о намерении сделать историческое финансовое вложение в вооруженные силы США, показав всему миру, что Америка поддерживает всех, кто стоит на защите свободы. Как он говорил много раз прежде, вооруженные силы находятся в центре нашей борьбы с радикальным исламским терроризмом, и мы должны защищать тех, кто защищает нас», - сообщил журналистам Шон Спайсер.
Напомним, еще в своей предвыборной программе Трамп заявлял, что американские вооруженные силы за последние годы деградировали и нуждаются в восстановлении, чтобы отстаивать национальные интересы США. Трамп говорил о «мире через силу» и своем намерении «восстановить старые альянсы, завести новых друзей и проводить более реалистичную внешнюю политику».
Ранее "Комментарии" писали о том, что Трамп намерен разбраться в ситуации на Донбассе.
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Теги: армия, Трамп, США, финансирование
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