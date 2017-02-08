Россию засыпал красный снег (фото/видео)

Жители считают, что виной такой аномалии стало падение ракеты, чиновники же утверждают, что это от шишек деревьев хвойных пород

Специалисты возьмут пробы красного снега и отправят их на экспертизу в САФУ.

Отметим, что это уже не первый случай в регионе, когда выпадает цветной снег, так в 2008 году на территории пяти районов Архангельской области выпал желтый снег. Тогда причиной стал теплый фронт, который пришел из степных районов Волгоградской области и Калмыкии.