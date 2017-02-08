Нигерийские пираты похитили украинца и семь россиян

Пираты захватили судно BBC Caribbean и взяли заложников

«В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean», - сообщили в посольстве.

Выяснилось, что были похищены семь граждан России и гражданин Украины.

В данный момент украинские работники МИД принимают все меры для освобождения украинца, который был похищен вместе с семью россиянами в результате нападения пиратов на судно возле Нигерии.