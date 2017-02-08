Луизиану накрыл мощный торнадо, есть пострадавшие (видео)

В результате торнадо пострадали несколько десятков человек, тысяч граждан были эвакуированы

Сегодня в штате Луизиана (США) мощный ветер оборвал высоковольтные провода, без света остаются 50 тысяч домов.

Кроме того, в результате стихии 30 человек получили ранения.

Десять тысяч человек были вынуждены переместиться во временные убежища. Спасатели советуют им не возвращаться домой еще несколько дней - по прогнозам, непогода может вернуться в регион.

Как сообщали «Комментарии», сразу шесть обрушившихся на американский штат Луизиана торнадо привели к эвакуации 3,5 тысяч сотрудников сборочного комплекса НАСА, где создаются сверхмощная американская ракета SLS и космический корабль Orion, объект получил незначительные повреждения, но ракета не повреждена.