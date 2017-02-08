Под Парижем взорвалась дробильная установка на мусороперерабатывающем заводе

Из 43 человек, которые находились на заводе во время ЧП, 16 получили ранения

В пригороде Парижа произошел взрыв на заводе по переработке отходов электронной промышленности. В результате 16 человек получили ранения, один из них пребывает в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей экстренных служб.

Инцидент произошел около 08:00 по местному времени . (11:00 по Киеву) в цеху, где размещалась дробильная установка. После этого вспыхнул пожар, который удалось оперативно потушить.

Всего в момент ЧП на заводе находилось 43 человека.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Испании произошел взрыв на химическом заводе.