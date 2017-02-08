Экс- директора МВФ подозревают в мошенничестве на €7 млн

Рато не согласен с обвинениями и считает, что информация, содержащаяся в отчете, ложная.
Национальное бюро по расследованию случаев мошенничества при Налоговой службе Испании подозревает бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Родриго Рато в мошенничестве на сумму 6,8 млн евро.
Сообщается, что он совершил указанные махинации в период с 2004 по 2015 год. Ведомство уже передало свой отчет по делу Рато в суд.
«Отчет содержит ложную или ошибочную информацию», - считает Рато.
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Источник: «El Pais»
Теги: директор, коррупционеры, махинации, МВФ
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