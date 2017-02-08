Бывшая солистка «ВИА Гры» беременна в третий раз (фото)

Анна Седокова, которая воспитывает двоих дочерей, в третий раз станет мамой
Певица Анна Седокова объявила о своей беременности в Instagram о третьей беременности.
«С каждой прожитой секундой в жизни ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное — свою семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже страшно прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в третий раз и я благодарю Бога за это чудо», — написала она.
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Теги: Анна Седокова, беременность, ВИА Гра, певица
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