Бывшая солистка «ВИА Гры» беременна в третий раз (фото)

Анна Седокова, которая воспитывает двоих дочерей, в третий раз станет мамой

Певица Анна Седокова объявила о своей беременности в Instagram о третьей беременности.

«С каждой прожитой секундой в жизни ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное — свою семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже страшно прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в третий раз и я благодарю Бога за это чудо», — написала она.