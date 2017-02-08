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Трамп обещал серьезно рассмотреть вопрос о выдаче Турции Гюлена

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Трамп поговорил с Эрдоганом о гюлене

Президент США серьезно подумает о судьбе Гюлена, выдачи которого требует Анкара 

Президент США Дональд Трамп в разговоре  с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о том, что он очень серьезно относится к запросу турецких властей о выдаче проживающего в Америке мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена потому он серьезно отнесется и к решению этого вопроса.

Напомним, Турция обвиняет Гюлена в подготовке попытки военного переворота летом прошлого года.

Ранее "Комментарии" писали о том, что для поездки в США надо будет сказать пароли к соцсетям.

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Теги: выдача, проповедник, США, Турция

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