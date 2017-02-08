Трамп обещал серьезно рассмотреть вопрос о выдаче Турции Гюлена

Президент США серьезно подумает о судьбе Гюлена, выдачи которого требует Анкара

Президент США Дональд Трамп в разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о том, что он очень серьезно относится к запросу турецких властей о выдаче проживающего в Америке мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена потому он серьезно отнесется и к решению этого вопроса.

Напомним, Турция обвиняет Гюлена в подготовке попытки военного переворота летом прошлого года.

Ранее "Комментарии" писали о том, что для поездки в США надо будет сказать пароли к соцсетям.