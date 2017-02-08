Загадочная улыбка Моны Лизы была следствием страшной болезни

Секрет загадочной улыбки «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, кроется в ее заболевании сифилисом

Такое мнение высказал британский искусствовед Джонатан Джонс.

Искусствовед рассказал, что портрет Джоконды, по его словам, принадлежал супруге торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо. По информации, которая сохранилась в бухгалтерских книгах флорентийского монастыря она покупала в местной аптеке воду улиток (acqua di chiocciole) которую в те года использовали для лечения сифилиса.

По его словам, именно она позировала для да Винчи в 1503 году, в то время, как сифилис был чрезвычайно распространенным заболеванием в Европе.

Он отметил, что за плечами модели изображено море, из-за которого виднеются горы - символ Нового света, то есть источника сифилиса, привезенного мореплавателями.