Загадочная улыбка Моны Лизы была следствием страшной болезни

Секрет загадочной улыбки «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, кроется в ее заболевании сифилисом
Такое мнение высказал британский искусствовед Джонатан Джонс.
Искусствовед рассказал, что портрет Джоконды, по его словам, принадлежал супруге торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо. По информации, которая сохранилась в бухгалтерских книгах флорентийского монастыря она покупала в местной аптеке воду улиток (acqua di chiocciole) которую в те года использовали для лечения сифилиса.
По его словам, именно она позировала для да Винчи в 1503 году, в то время, как сифилис был чрезвычайно распространенным заболеванием в Европе.
Он отметил, что за плечами модели изображено море, из-за которого виднеются горы - символ Нового света, то есть источника сифилиса, привезенного мореплавателями.
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Источник: «Лента.ру»,
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