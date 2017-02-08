Навального приговорили к 5 годам условно

Алексей Навальный был осужден по «делу «Кировлеса» к 5 годам условно, второй фигурант дела Петр Офицеров получил 4 года условно

Ленинский райсуд Кирова (Российская Федерация) признал политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова виновными в растрате 16 миллионов рублей ФГУП «Кировлес».

Судья приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно, Офицерова — к четырем годам условно. Также Навальный и Офицеров должны будут выплатить штрафы по 500 тысяч рублей. Навальный намерен обжаловать приговор.

Также стало известно, что Навальный и Офицеров свою вину не признали и просили суд их оправдать. По информации следствия, Навальный и Офицеров вынудили госпредприятие «Кировлес» продать по заниженной цене Вятской лесной компании (ВЛК) 10 тысяч кубометров леса на сумму 16 миллионов рублей. Позже ВЛК, которую создал Петр Офицеров, перепродала продукцию с наценкой. Обвиняемые свою вину отрицали и говорили, что приобрели продукцию на основании договора за 15,5 млн рублей, а затем реализовали покупателям за 17 млн рублей. Издание отмечает, что приговор вступит в силу после апелляции.

«Согласно действующему законодательству, если это произойдет, то Навальный лишится права принимать участие в президентских выборах в 2018 году.