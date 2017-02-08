Немецкий актер снимется вэкранизации романа Федора Достоевского «Преступление и наказание»

Тиль Швайгер сыграет в российском фильме «Преступление и наказание», который будет снят в формате виртуальной реальности VR 360.

Отмечается, что зрительно надев шлем будет не смотреть фильм а участвовать в нем.

Повествование в фильме будет вестись от лица Дуни, сестры главного персонажа романа Родиона Раскольникова. Лента выйдет на экраны в конце 2018 года.

Напомним, VR-фильмы - кино в формате 360 градусов, которое создает у зрителя эффект присутствия. Смотреть такую картину можно с помощью очков и шлемов виртуальной реальности.