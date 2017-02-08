Опубликовано фото новых детей Мадонны

На снимке близняшки позируют с ее старшей дочерью Лурдес
Полгода назад Мадонна сама опубликовала фото на котором ее родная дочь держит двух девочке. В июле прошлого года Мадонна вместе со своими детьми посетила Малави в котором она основала благотворительный фонд. На снимке близняшки позируют с ее старшей дочерью Лурдес.
«Три красавицы! Лола проводит время с близняшками Стеллой и Эстер», - подписала фото певица.
Как сообщали «Комментарии», высший суд Малави разрешил Мадонне удочерить четырехлетних близняшек Эстер и Стеллу, которые жили в приюте в Мчинджи.
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Теги: дети, Мадонна, усыновление, фото
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