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Мелания Трамп пополняет семейный бюджет

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Мелания Трамп вынуждена защищать свои честь и достоинство

Первая леди США добилась компенсации за оскорбления от 71-летнего блогера

Супруга президента США Мелания Трамп в досудебном порядке урегулировала дело о публикации 71-летним блогером из штата Мэриленд Уэбстером Тарпли информации, порочащей ее честь и достоинство.

Адвокаты первой леди сообщили, что Мелания Трамп «пришла к мировому соглашению с Тарпли, который согласился извиниться и выплатить семье Трампа существенную компенсацию».

Отмечается, что Тарпли признал, что его «ложные высказывания» нанесли вред членам семьи главы государства, принес им извинения. Размер суммы, которую он обязался выплатить, не приводится.

Также первая леди США вновь подала иск о клевете против британского издания Daily Mail, распространившего информацию о ее якобы имевшем место сотрудничестве с агентствами по предоставлению эскорт-услуг. Иск о защите чести и достоинства был подан в суд в Нью-Йорке, заявленная сумма компенсации по нему составляет $150 млн.

Первый иск против издания Мелания Трамп подала в штате Мэриленд. Однако судья отклонил его из-за отсутствия полномочий для рассмотрения дел, в которых фигурируют иностранные компании.

В августе 2016 года в выпуске словенского журнала Suzy была опубликована информация о прошлом супруги президента США Дональда Трампа, которая затем была распространена британской газетой Daily Mail. В материале содержалась информация о том, что Трамп раньше работала в модельном агентстве в Нью-Йорке, которое предлагало, в частности, эскорт-услуги. Однако в компании, которая занимается выпуском журнала Suzy, отметили, что никогда не утверждали, что супруга Трампа сама оказывала подобные виды услуг.

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Теги: первая леди, суд, США, честь, Мелания Трамп

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