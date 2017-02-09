Американский конгрессмен обвинила Россию в нападении на Корею

Максин Уотерс заявила, что Трамп при этом «готов броситься в объятия Путину»
Член палаты представителей конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс в эфире американского телевидения заявила, что президент США Дональд Трамп сам провоцирует импичмент, поскольку ничего не предпринимает в ответ на наступление России на Корею, сообщает издание Daily Express.
В ходе пресс-конференции конгрессмен сказала, что не призывает действующего президента покинуть свой пост, однако, по ее мнению, «он сам все для этого делает».
В подтверждение своей позиции Уотерс привела следующий аргумент: «Нас беспокоит тот факт, что Трамп готов броситься в объятья российскому президенту, пока он продолжает атаковать Корею. Я думаю, что Трамп загонит себя в такую ситуацию, когда американскому народу придется задаться вопросом: «Что нам теперь делать?».
Журналисты также отметили, что конгрессмен, судя по всему, забыла название сирийского города Алеппо, поскольку сумела вставить его в свою речь лишь после подсказки одного из помощников.
Ранее Уотерс уже привлекала к себе внимание СМИ. Так, в январе трансляция ее выступления была прервана передачей телеканала Russia Today. Член палаты представителей назвала инцидент «странным и необычным» и предположила, что эфирную сетку могли взломать «российские хакеры».
Фото: © AP Photo/ J. Scott Applewhite
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Теги: Калифорния, конгрессмен, Россия, США, хакеры
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