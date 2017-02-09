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Мир

Brexit лишит британцев тысяч рабочих мест в финансовом секторе

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После выхода Великобритании из ЕС самым большим победителем станет Франкфурт

Лондонский Сити может потерять 10 тысяч банковских рабочих мест и 20 тысяч – в области бухгалтерии, права и консалтинга

Великобритания может потерять 30 тысяч рабочих мест в финансовом секторе в результате Brexit. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на данные аналитического центра Bruegel (Брюссель), тесно связанного с Еврокомиссией.

Лондонский Сити может потерять 10 тысяч банковских рабочих мест и 20 тысяч – в области бухгалтерии, права и консалтинга. После Brexit клиенты банков могут вывести активы на 1,8 трлн. евро.

Эксперты также полагают, что после выхода Великобритании из ЕС самым большим победителем станет Франкфурт. В выигрыше также окажутся Париж, Амстердам и Дублин.

По мнению аналитиков, географический разброс финансовых институтов без должного регулирования может привести к острому финансовому кризису.

Риски можно уменьшить и равномерно распределить за счет внедрения единого подхода к инвестиционному банкингу внутри ЕС вместо использования 27 национальных систем, каждая из которых может начать «нормативную гонку на дно» – отмена ограничений и снижение стандартов государственного регулирования в результате межнациональной или межрегиональной конкуренции.

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Теги: Brexit, банки, Великобритания, ЕС, Сити, консалтинг

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