Твит Трампа удешевил акции компании, отказавшей его дочери

Высказывания Трампа и раньше влияли на курс акций различных компний

Высказывание президента США Дональда Трампа в Twitter отразилось на курсе акций универмагов Nordstrom, который отказался закупать изделия фирмы его дочери Иванки. Таким образом нью-Йоркская биржа отреагировала на недовольство президента США Дональда Трампа, выскзанное в соцсети.

«С моей дочерью Иванкой так нехорошо обошлась компания Nordstrom. Она прекрасный человек и всегда мотивирует меня делать правильные вещи! Ужасно», - написал президент в микроблоге..

Сразу же после того, как Трамп высказал свое мнение по решению Nordstrom, курс акций компании на Нью-Йоркской бирже упал с $42,70 до $42,48. Однако к середине торговой сессии курс поднялся до $43,12.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 февраля 2017 г.

Также сообщается, что это уже не первый случай, когда твиты Трампа хотя бы временно влияют на курс акций. После его высказываний в Twitter ранее пострадали акции американских автомобилестроительных компаний, а также авиастроительной компании Boeing и компании по производству кондиционеров Carrier.

