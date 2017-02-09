ООН просит $2,1 миллиарда для Йемена

Из-за войны, длящейся уже два года, населению 12-миллионной страны угрожает голод

ООН призывает выделить 2,1 млрд. долларов в качестве помощи 12 миллионам жителей Йемена, где существует угроза голода после двух лет войны, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

«Два года войны разорили Йемен, миллионы детей, женщин и мужчин отчаянно нуждаются в нашей помощи. Без международной поддержки они могут столкнуться с угрозой голода в течение 2017 года. Я призываю финансирующие организации поддержать и увеличить их поддержку», – приводятся в сообщении слова заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О’Брайена.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.