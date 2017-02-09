По израильскому курорту ударили ракетами из Египта

В сторону Эйлата выпустили семь ракет, три из них удалось перехватить, а четыре разорвались за городом

Израильский курортный город Эйлат подвергся ракетному обстрелу со стороны Египта. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представитель израильской армии заявил, что в направлении города Эйлат была выпущена серия ракет с Синайского полуострова, находящегося на территории Египта. Несколько ракет были перехвачены и уничтожены системой ПРО «Железный купол».

А представитель властей города уточнил, что всего в направлении Эйлата были выпущены семь ракет, три из них были уничтожены системой ПРО, а четыре разорвались вне городской черты.

Известно, что Эйлат - известный мировой курорт, где отдыхают туристы из различных стран мира. А Синайский полуостров - район постоянных столкновений сил безопасности Египта с группировками джихадистов.

Ранее «Комментарии" писали о том, что США и Япония испытали ракету-перехватчик.