По израильскому курорту ударили ракетами из Египта

В сторону Эйлата выпустили семь ракет, три из них удалось перехватить, а четыре разорвались за городом
Израильский курортный город Эйлат подвергся ракетному обстрелу со стороны Египта. Об этом сообщает «Интерфакс».
Представитель израильской армии заявил, что в направлении города Эйлат была выпущена серия ракет с Синайского полуострова, находящегося на территории Египта. Несколько ракет были перехвачены и уничтожены системой ПРО «Железный купол».
А представитель властей города уточнил, что всего в направлении Эйлата были выпущены семь ракет, три из них были уничтожены системой ПРО, а четыре разорвались вне городской черты.
Известно, что Эйлат - известный мировой курорт, где отдыхают туристы из различных стран мира. А Синайский полуостров - район постоянных столкновений сил безопасности Египта с группировками джихадистов.
Ранее «Комментарии" писали о том, что США и Япония испытали ракету-перехватчик.
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