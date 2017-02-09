Террористы ИГИЛ заявили об ответственности за обстрел израильского курорта

Обстрел активировал в Эйлате сирены воздушной тревоги, но обошлось без пострадавших
За пуск ракет в сторону израильского курортного города Эйлата ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство». Об этом пишет издание Jerusalem Post.
Напомним, сообщалось о семи выпущенных с Синайского полуострова в сторону Эйлата ракетах. Четыре из них достигли Израиля, но разорвались не в городской черте, а три были перехвачены системой ПРО.
Попытка обстрела активировала сирены воздушной тревоги в курортном городе Эйлат и его окрестностях. Данных о жертвах и пострадавших в ночь не поступало.
Ранее «Комментарии" писали о том, что с полигона под Тегераном снова взлетела ракета.
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