Астрономы России и Франции создали каталог 800 тысяч галактик

Каталог представляет собой самый большой в мире однородный набор данных для галактик

Каталог RCSED, в котором содержатся сведения о 800 тысячах галактик стал результатом совместного труда астрономов МГУ имени М.В. Ломоносова вместе и их французских коллег. Об этом пишет Лента. Ру.

Каталог представляет собой самый большой в мире однородный набор данных для галактик.

В МГУ объяснили, что в RCSED включены сведения о звездном составе каждой галактики и их яркости в диапазонах длин волн от ультрафиолетового до инфракрасного, а представленный анализ форм эмиссионных линий — самый подробный и точный в сравнении с другими каталогами.

Каталог планируют расширять – в ближайшее время в него внесут еще порядка 300-400 тысяч галактик из архива Hectospec.

Ранее "Комментарии" писали о том, что незамеченный астрономами астероид едва не коснулся атмосферы Земли.