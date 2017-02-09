В секторе Газа прогремел взрыв в тоннеле, есть жертвы

Двое палестинцев погибли, еще пятеро получили ранения

В четверг утром в секторе Газа вблизи с египетской границей в тоннеле прогремел взрыв. Об этом сообщает Reuters.

При взрыве погибли два палестинца, еще пять человек получили ранения.

В Министерстве здравоохранения Газа утверждают, что причиной взрыва является бомбардировка туннеля израильским военным самолетом. В свою очередь в Министерстве обороны Израиля сообщили, что им неизвестно об этих атаках.

Ранее«Комментарии» писали о том, что по израильскому курорту ударили ракетами из Египта.