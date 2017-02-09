Парламент Британии поддержал Brexit

Законопроект правительства о выходе из ЕС поддержали 494 депутата, против выступили 122

Палата общин британского парламента поддержала законопроект правительства о выходе страны из ЕС. Соответствующий акт был принят в третьем, окончательном чтении

Перед принятием, депутаты обсуждали несколько поправок, среди которых - разрешение гражданам Евросоюза оставаться на территории Соединенного Королевства после завершения процесса «Брексит».

В результате ни одна из поправок не была принята. Теперь премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй получила право официально начать процесс выхода страны из ЕС.

Ранее сообщалось о том, что Лондонский Сити может потерять 10 тысяч банковских рабочих мест и 20 тысяч – в области бухгалтерии, права и консалтинга. После Brexit клиенты банков могут вывести активы на 1,8 трлн. евро.

Эксперты также полагают, что после выхода Великобритании из ЕС самым большим победителем станет Франкфурт. В выигрыше также окажутся Париж, Амстердам и Дублин.

Напомним, правительство определило 31 марта сроком, когда британские депутаты должны дать свое согласие, чтобы Мэй начала переговоры о выходе страны из ЕС.

Ранее сообщалось о том, что Британия покинет единый рынок Евросоюза после Brexit.

Как сообщали «Комментарии», на референдуме 23 июня 2016 года за выход Великобритании из ЕС проголосовали 17 миллионов 410 тысяч 742 избирателя (51,9%). За то, чтобы остаться в Евросоюзе – 16 миллионов 141 тысяча 241 голос (48,1%). Явка избирателей составила 72,2%.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который выступал за сохранение членства Королевства в Евросоюзе, заявил, что в октябре уйдет в отставку.

Также сообщалось о том, что 3 сентября в Лондоне, Эдинбурге и Бирмингеме (Великобритания) прошли многотысячные демонстрации граждан, которые выступают против выхода страны из Евросоюза (ЕС), неофициальное название проведенного референдума Brexit (BRitish EXIT – Британский выход). Люди требуют от правительства отложить процесс выхода страны из ЕС и провести повторный референдум.