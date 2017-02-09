В парижском метро прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие (фото/видео)

Вчера вечером на шестой линии парижского метро прогремел взрыв в результате чего пострадали несколько человек

Состав находился на станции Place d´Italie. Изначально сообщалось о десятках пострадавших, однако вскоре в полиции подтвердили информацию только о двух пассажирах, которые вследствие взрыва отравились дымом.

Сейчас ведется следствие, правоохранители не исключают, что причиной взрыва могло стать короткое замыкание.

После взрыва в Париже была объявлена тревога.