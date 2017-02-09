Во Франции на АЭС прогремел взрыв, есть пострадавшие

По предварительным данным, зона атомных реакторов взрывом и пожаром не затронута
На северо-западе Франции на АЭС «Фламанвиль» прогремел взрыв. Об этом сообщает газета Ouest France.
ЧП произошло в машинном зале станции – после взрыва возник пожар. Сообщается, что угрозы выброса радиоактивных веществ нет, так как зоны атомных реакторов не затронуты. Но при взрыве пострадали несколько человек. На месте ЧП работают пожарные спасатели и медики.
Ранее "Комментарии" писали о том, что на рабочем месте умер глава Госинспекции ядерного регулирования Украины.
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Теги: АЭС, взрыв, пожарные, пострадавшие, спасатели, Франция
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