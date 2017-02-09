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Мир

Туристы из Китая едва на побили финских гидов за отсутствие северного сияния

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Северное сияние сложно увидеть, когда небо скрыто облаками

Тур по финской Лапландии назывался «Охота за северным сиянием», но природный феномен был скрыт облаками и китайцы посчитали себя обманутыми 

Сопровождавшие группу китайских туристов гиды вынуждены были вызвать полицию, опасаясь расправы со стороны своих подопечных. Дело в том, что тур по финской Лапландии назывался «Охота за северным сиянием» и  китайцы впали в ярость оттого что не увидели  редкий природный феномен. Китайские туристы посчитали себя обманутыми.

«Гиды были напуганы и не смогли сами справиться с ситуацией, когда их окружили разгневанные китайские туристы. Никогда с таким не сталкивался», — рассказала представитель полиции Лапландии Хенна Келлониеми.

 В Финляндии в этом году отмечают невероятный наплыв туристов из Азии. Во время тура  «Охота за северным сиянием» туристов вывозят за город и дают полюбоваться редким природным феноменом. Но когда небо скрыто облаками, сияние бывает трудно увидеть.

 Прибывшие на место инцидента полицейские разъяснили туристам, что гиды не могут повлиять на появление такого природного явления как северное сияние.  А самим гидам правоохранители рекомендовали подробнее разъяснять туристам  информацию о том, что  в данном случае не все зависит от компании, которая организует туры.

Ранее "Комментарии" писали о том, что появилось видео, как Объединенные Арабские Эмираты засыпало снегом.

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Теги: гиды, китайцы, Лапландия, северное сияние, тур, туристы

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