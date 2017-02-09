Эйфелеву башню окружат стеклянной стеной

В целях безопасности пуленепробиваемая стеклянная стена появится вокруг достопромечательности уже осенью

Из соображений безопасности главную достопримечательность Парижа — Эйфелеву башню — местные власти решили окружить стеклянной стеной . Об этом пишет газета Parisien.

Перед чемпионатом Европы по футболу 2016 года, вокруг башни были установлены металлические заграждения и пункты досмотра. Теперь на смену им придет уже осенью пуленепробиваемая стеклянная стена.

Стоимость заграждения, высота которого будет 2,5 метра, составит, по данным газеты, 20 миллионов евро.

Заммэра Парижа Жан-Франсуа Мартен заверил, что все работы будут проводить в сотрудничестве с архитекторами, чтобы не нарушить окружающий ландшафт.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в парижском метро прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие.