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Мир

Эйфелеву башню окружат стеклянной стеной

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Стекляную стену вокруг башни возведут в сотрудничестве с архитекторами

В целях безопасности пуленепробиваемая стеклянная стена появится вокруг достопромечательности уже осенью

Из соображений безопасности главную достопримечательность Парижа — Эйфелеву башню — местные власти решили окружить стеклянной стеной . Об этом пишет газета Parisien.

Перед чемпионатом Европы по футболу 2016 года, вокруг башни были установлены металлические заграждения и пункты досмотра. Теперь на смену им придет уже осенью пуленепробиваемая стеклянная стена.

Стоимость заграждения, высота которого будет 2,5 метра, составит, по данным газеты, 20 миллионов евро.

Заммэра Парижа Жан-Франсуа Мартен заверил, что все работы будут проводить в сотрудничестве с архитекторами, чтобы  не нарушить окружающий ландшафт.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в парижском метро прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие. 

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Теги: безопасность, Париж, стекло, Эйфелева башня

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