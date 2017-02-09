Париж охватили массовые протесты из-за полицейских-насильников (фото/видео)

В пригородах Парижа начались массовые беспорядки из-за действий полицейских, которые жестоко избили и изнасиловали темнокожего юношу.
На протесты против полицейского произвола вышли сотни людей. Активисты поджигают машины, бьют витрины и нападают на патрули.
Уже были задержаны по меньшей мере 5 демонстрантов.
Как сообщали «Комментарии», массовые протесты в Париже начались еще 6 февраля, после того как полиция задержала 22-летнего выходца из Марокко. Его заподозрили в торговле наркотиками, отвезли в участок, избили и изнасиловали. Пострадавший сейчас в больнице. Обвинения предъявлены четырем сотрудникам полиции.
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Источник: «Daily Mail»,
Теги: акции протеста, беспорядки, Париж, дымовые шашки, полиция
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