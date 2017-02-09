В России продажу собачьего мяса пустили на поток (видео)

Иркутский бизнесмен наладил продажу тушек собак породы нуреонг, за два дня раскупили 15 штук

Собаки выращиваются на ферме в Братске и уже оттуда поступают непосредственно покупателям. Он отметил, что первая партия охлажденной собачатины из 15 тушек поступила в продажу 29 января и была раскуплена менее чем через два дня.

ПО его словам, продажу собачатины он ведет через социальную сеть «ВКонтакте», однако группа в соцсети, через которую можно было заказать доставку, в понедельник оказалась заблокирована по решению руководства «ВКонтакте». Официальное уведомление – за призывы к насильственным действиям. пишет FlashSiberia.

Предпринимателю из Иркутска Александр Нечаев сообщил, что на ферме выращиваются исключительно собаки азиатской породы нуреонги которые были специально выведены для употребления в пищу. Их мясо в Корее и Китае считается деликатесным и стоит хороших денег