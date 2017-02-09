Взрыв на АЭС во Франции произошел из-за вентилятора

В результате ЧП пять человек получили отравление от задымления
Взрыв в машинном зале АЭС «Фламанвиль» во Франции произошел из-за неисправного вентилятора, который привел к короткому замыканию. Об этом сообщил префект департамента Манш Жак Витковски.
«Произошел сбой в работе вентилятора. Пожара не было, но было задымление, поскольку когда горит обмотка проводов, возникает много дыма», — сказал префект.
Напомним, взрыв произошел утром 9 февраля, а после него начался пожар. В результате ЧП легкие отравления от задымления получили пять человек.
Остановлена работа одного из двух реакторов АЭС. Зоны атомных реакторов не повреждены.
Ранее "Комментарии" писали о том, что на украинских тепловых станциях заканчивается антрацит.
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Теги: АЭС, взрыв, короткое замыкание, Франция
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