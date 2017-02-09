В Румынии министр юстиции подал в отставку

О своем решении уйти в отставку министр объявил на брифинге

Министр юстиции Румынии Флорин Иордаке объявил сегодня на брифинге о своем решении уйти в отставку. Об этом пишут румынские СМИ.

«Я решил уйти в отставку с поста министра юстиции», — цитирует Иордаке агентство Аgerpres.

Напомним, ранее по Румынии прокатилась волна массовых протестов по поводу принятого Постановления о внесение правок в Уголовный кодекс. Эти протесты признаны самыми масштабными за последние 25 лет. Люди вышли на улицы, опасаясь того , что в результате изменений, утвержденных правительством, на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также некоторые опасные преступники.

В результате Постановление было отменено Кабмином, но протесты полностью не прекратились. Образовались два майдана, один из которых призывает к отставке правительства, а второй выступает против президента.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Париж охватили массовые протесты из-за полицейских-насильников.