В Румынии министр юстиции подал в отставку

О своем решении уйти в отставку министр объявил на брифинге
Министр юстиции Румынии Флорин Иордаке объявил сегодня на брифинге о своем решении уйти в отставку. Об этом пишут румынские СМИ.
«Я решил уйти в отставку с поста министра юстиции», — цитирует Иордаке агентство Аgerpres.
Напомним, ранее по Румынии прокатилась волна массовых протестов по поводу принятого Постановления о внесение правок в Уголовный кодекс. Эти протесты признаны самыми масштабными за последние 25 лет. Люди вышли на улицы, опасаясь того , что в результате изменений, утвержденных правительством, на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также некоторые опасные преступники.
В результате Постановление было отменено Кабмином, но протесты полностью не прекратились. Образовались два майдана, один из которых призывает к отставке правительства, а второй выступает против президента.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Париж охватили массовые протесты из-за полицейских-насильников.
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