В Лондоне обнаружили письмо жены Кеннеди (фото)

В здании бывшего британского посла в Вашингтоне были найдены документы, среди которых обнаружили письмо от жены экс-президента США Жаклин Кеннеди
Через 4 года после гибели мужа, Жаклин Кеннеди отправилась в храмы Ангкор-Ват в Камбодже вместе с Дэвидом Ормсби Гор, другом своего мужа. В тот период ходило много слухов о том, что у нее с ним романтическая связь, однако найденные письма опровергли это.
Гор сделал предложение Жаклин, но она отказалась. Письмо с отказом Жаклин было среди документов, обнаруженных в прошлом месяце в Уэльсе в доме Гора.
В письме Кеннеди довольно жестко высказала свое решение.
Найденные документы были выставлены на аукционе в Лондоне внуком Гора, чтобы помочь восстановить дом на вырученные средства.
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Источник: «The New York Times
Теги: Джон Кеннеди, Жаклин Кеннеди, Лондон, находка, письмо
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