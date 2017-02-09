В Лондоне обнаружили письмо жены Кеннеди (фото)

В здании бывшего британского посла в Вашингтоне были найдены документы, среди которых обнаружили письмо от жены экс-президента США Жаклин Кеннеди

Через 4 года после гибели мужа, Жаклин Кеннеди отправилась в храмы Ангкор-Ват в Камбодже вместе с Дэвидом Ормсби Гор, другом своего мужа. В тот период ходило много слухов о том, что у нее с ним романтическая связь, однако найденные письма опровергли это.

Гор сделал предложение Жаклин, но она отказалась. Письмо с отказом Жаклин было среди документов, обнаруженных в прошлом месяце в Уэльсе в доме Гора.

В письме Кеннеди довольно жестко высказала свое решение.

Найденные документы были выставлены на аукционе в Лондоне внуком Гора, чтобы помочь восстановить дом на вырученные средства.