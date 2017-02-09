В случае победы на президентских выборах Эквадора экс-банкира Гильермо Лассо, основатель WikiLeaks может остаться без политического убежища

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может остаться без политического убежища в посольстве Эквадора в Великобритании.

«Граждане Эквадора платят за это, хотя мы не должны. Мы вежливо попросим господина Ассанжа покинуть посольство в течение 30 дней», - сказал Лассо.

Он также отметил, что пребывание Ассанжа в посольстве дорого обходится стране и не является оправданным.

Отмечается, что в посольстве Эквадора в Лондоне основатель WikiLeaks занимает одну из четырех комнат, расположенных на первом этаже. По словам главы МИД Эквадора Гильома Лонга, Ассанжу предоставили максимально комфортные условия.

Напомним, выборы президента Эквадора состоятся на следующей неделе. По результатам опросов Лассо отстает на семь пунктов от Ленина Морены, кандидата правящей в стране партии Альянс ПАИС.