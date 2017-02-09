Итальянских врачей уличили в прогулах

Каждый день один из 18 разоблаченных медработников появлялся на работе и гасил карточки о приходе за всех остальных
Итальянские правоохранители разоблачили группу медицинских работников на юге страны, которые вместо работы ходили по магазинам и даже в зал игровых автоматов, сообщает РИА-Новости.
Расследование деятельности врачей и сотрудников медицинской службы в провинции Козенца началось после череды жалоб на их отсутствие на работе, сообщили итальянские СМИ. Соседи то и дело видели их на улицах города, когда те в, казалось бы, рабочее время занимались своими делами.
За нерадивыми медиками было установлено наблюдение. В отличие от них карабинеры и прокуроры выполнили свою работу полностью, предоставив в суд 6 тысяч часов видеосъемки и данные о 725 подтвержденных прогулах.
Выяснилось, что каждый день один из 18 разоблаченных медработников появлялся на работе и гасил карточки о приходе за всех остальных.
После этого одни отводили детей в школу и возвращались домой, другие шли за покупками в супермаркет, третьи отправлялись в зал игровых автоматов. Наиболее сознательные шли на работу – но уже в свой частный кабинет.
Теперь по решению суда четверо из всей этой предприимчивой братии отстранены от работы, остальные 14 отныне обязаны ходить на работу и ежедневно отмечаться у правоохранителей.
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Теги: врачи, Италия, карабинеры, прогулы, работа
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