Появилось видео обрушившегося на Нью-Йорк снегопада

Город покрыт 30-сантиметровым слоем снега, нарушено движение транспорта, авиакомпании отменили рейсы, экстренные службы приведены в режим полной готовности

Настоящая снежная стихия накрыла Нью-Йорк. Город покрылся 30-сантиметровым слоем снега.В некоторых районах города нарушено движение транспорта, а авиакомпании объявили об отмене тысяч рейсов из аэропортов, расположенных на северо-востоке США. В отдельных регионах из-за непогоды закрыты школы и другие учреждения. Экстренные службы приведены в режим полной готовности из-за возможных подтоплений прибрежных зон и перебоев в электроснабжении.

Любопытно, что американцы до последнего скептически относились к прогнозам синоптиков по поводу мощных снегопадов, ведь за день до метели на улице было солнце и +16.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Россию засыпал красный снег.