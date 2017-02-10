Германия забрала из США все свое золото

Берлин начал вывод драгоценного металла из зарубежных запасников в 2013 году

Центральный банк Германии завершил процедуру возвращения 678 тонн золота, хранившихся в зарубежных запасниках. Процедуру по возвращению драгоценного металла страна начала в 2013 году. Ее золото хранилось в запасниках США и Франции. Во Франции находилось 378 тонн металла, в США – 300 тонн.

В 2015 году ФРГ удалось вернуть 105 тонн золота из Франции и 111 тонн из Федеральной резервной системы США, передает Associated Press.

Общий золотой запас Германии составляет 3,378 тонн. Половина всего золота страны находится в хранилищах Франкфурта.