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Мир

Красный Крест приостановил работу в Афганистане

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Погибшие и раненые сотрудники МККК были местными жителями

В результате нападения на миссию погибли шестеро ее сотрудников

8 февраля в Афганистане в провинции Джаузджан погибли шестеро сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), а еще двое – пропали без вести. Предполагается, что они были захвачены в плен. В нападении подозреваются боевики террористической организации «Исламское государство». Автоколонну Красного Креста обстреляли в то время, как его представители доставляли гуманитарные грузы в отдаленные районы, пострадавшие в результате сильных снегопадов.

В связи с этим Международный комитет Красного Креста приостановил свою деятельность по всему Афганистану.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя МККК.

«Наша деятельность действительно приостановлена, потому что мы должны понять, что именно произошло, прежде чем сможем возобновить нашу работу», – заявил директор управления оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт.

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Теги: Афганистан, Красный Крест, миссия, МККК

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