УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

В Грузии судьбу наркоманов хотят решить на референдуме

0

На каждые 10 тысяч жителей Грузии приходится 29 наркоманов

По Уголовному кодексу страны за хранение и распространение марихуаны определен тюремный срок до 11 лет

Грузинская оппозиционная партия «Новый политический центр – Гирчи» («Шишка») выступила с инициативой провести референдум, чтобы выяснить мнение граждан о том, должны ли в Грузии наказывать за употребление наркотиков, сообщает Интерфакс.

«Референдум следует провести вместе с выборами в органы местного самоуправления, чтобы население страны ответило на вопрос, должно ли употребление наркотиков уголовно преследоваться», – заявил лидер партии Зураб Джапаридзе. Он сообщил, что обратится в ЦИК Грузии для того, чтобы зарегистрировать этот вопрос как вопрос референдума.

«Как только Центральная избирательная комиссия зарегистрирует этот вопрос, мы начнем сбор подписей и соберем необходимые 200 тысяч подписей», – сказал Джапаридзе.

Партия «Новый политический центр – Гирчи» выступает за полную легализацию изготовления и употребления марихуаны. Как сообщалось, в ночь на новый 2017 год члены партии вместе со своими сторонниками в знак протеста против наркополитики властей демонстративно посеяли в офисе партии в Тбилиси коноплю в 84 горшках. В связи с этим департамент центральной криминальной полиции МВД Грузии возбудил уголовное дело и начал следствие по факту незаконного посева растения, содержащего наркотическое вещество.

11 января, после того, как посевы конопли уже дали всходы, полицейские в рамках следственных действий конфисковали из офиса партии все 84 горшков с коноплей. С тех пор МВД Грузии не давало официальных комментариев по этому делу.

Согласно официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана – ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов. По Уголовному кодексу страны за хранение и распространение марихуаны определен тюремный срок до 11 лет, а за ее употребление – до года тюрьмы или штраф.

Партия «Гирчи» была создана в ноябре 2015 года группой депутатов, покинувших созданное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение». Партия собиралась участвовать в октябрьских парламентских выборах, но затем снялась с них. Несколько лидеров «Гирчи» пытались баллотироваться в парламент в составе блока, созданного вокруг партии «Паата Бурчуладзе – движение государство для народа», провалившегося на выборах.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Грузия, марихуана, наркотики, референдум, Гирчи

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> На Закарпатье задержали полицейского-торговца наркотиками

На Закарпатье задержали полицейского-торговца наркотиками

"> В Украине усложнят жизнь наркоманам и алкоголикам

В Украине усложнят жизнь наркоманам и алкоголикам

"> В Грузии теперь не будут сажать в тюрьму за употребление марихуаны в малых дозах

В Грузии теперь не будут сажать в тюрьму за употребление марихуаны в малых дозах

"> В Афганистане сожгли 98 тонн наркотиков

В Афганистане сожгли 98 тонн наркотиков

Новости партнеров

Для вступу в ЄС треба 10 років, – Гройсман
1954325Прем’єр-міністр наголосив, що Україна зможе відповідати стандартам вступу в ЄС в рамках десяти років. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час конференції
Тренди соцмереж: колишній фотограф Обами тролить Трампа в Instagram
1464177538_tramp2Американський фотожурналіст Піт Соуза, який протягом восьми років працював особистим фотографом Барака Обами, покинув цю посаду після інавгурації Дональда Трампа. Попри те,

Последние новости

09:30

У берегов Таиланда нашли мусорный остров

09:29

Испанских футболистов не проверяли на допинг

09:10

Апелляционный суд не восстановил миграционный указ Трампа

08:50

В Новой Зеландии - массовое самоубийство китов (видео)

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Харьковские первоклассники уходят на каникулы

Харьковские первоклассники уходят на каникулы »

Запорожье

Депутаты запорожского горсовета могут проголосовать за торговую блокаду с оккупированным Донбассом (Документ)

Депутаты запорожского горсовета могут проголосовать за торговую блокаду с оккупированным Донбассом (Документ) »

Донбасс

Военные показали новый трофей из зоны АТО

Военные показали новый трофей из зоны АТО »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.