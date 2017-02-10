В Грузии судьбу наркоманов хотят решить на референдуме

По Уголовному кодексу страны за хранение и распространение марихуаны определен тюремный срок до 11 лет

Грузинская оппозиционная партия «Новый политический центр – Гирчи» («Шишка») выступила с инициативой провести референдум, чтобы выяснить мнение граждан о том, должны ли в Грузии наказывать за употребление наркотиков, сообщает Интерфакс.

«Референдум следует провести вместе с выборами в органы местного самоуправления, чтобы население страны ответило на вопрос, должно ли употребление наркотиков уголовно преследоваться», – заявил лидер партии Зураб Джапаридзе. Он сообщил, что обратится в ЦИК Грузии для того, чтобы зарегистрировать этот вопрос как вопрос референдума.

«Как только Центральная избирательная комиссия зарегистрирует этот вопрос, мы начнем сбор подписей и соберем необходимые 200 тысяч подписей», – сказал Джапаридзе.

Партия «Новый политический центр – Гирчи» выступает за полную легализацию изготовления и употребления марихуаны. Как сообщалось, в ночь на новый 2017 год члены партии вместе со своими сторонниками в знак протеста против наркополитики властей демонстративно посеяли в офисе партии в Тбилиси коноплю в 84 горшках. В связи с этим департамент центральной криминальной полиции МВД Грузии возбудил уголовное дело и начал следствие по факту незаконного посева растения, содержащего наркотическое вещество.

11 января, после того, как посевы конопли уже дали всходы, полицейские в рамках следственных действий конфисковали из офиса партии все 84 горшков с коноплей. С тех пор МВД Грузии не давало официальных комментариев по этому делу.

Согласно официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана – ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов. По Уголовному кодексу страны за хранение и распространение марихуаны определен тюремный срок до 11 лет, а за ее употребление – до года тюрьмы или штраф.

Партия «Гирчи» была создана в ноябре 2015 года группой депутатов, покинувших созданное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение». Партия собиралась участвовать в октябрьских парламентских выборах, но затем снялась с них. Несколько лидеров «Гирчи» пытались баллотироваться в парламент в составе блока, созданного вокруг партии «Паата Бурчуладзе – движение государство для народа», провалившегося на выборах.