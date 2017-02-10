В Новой Зеландии - массовое самоубийство китов (видео)

Сотни млекопитающих выбросились на берег и большинство из них погибли к тому времени, когда к месту бедствия добрались волонтеры

416 китов выбросились на берег бухты Голден-Бей Южного острова в Новой Зеландии. Большинство из них погибли к тому времени, когда к месту бедствия смогли добраться волонтеры. Об этом сообщает ВВС.

Местные жители и волонтеры предпринимают попытки спасти оставшихся китов, отправив их в открытое море во время прилива. Но шансов на успех мало, так как млекопитающие пребывают в критическом состоянии. К тому же сотни мертвых туш на мели мешают отплывать оставшимся в живых китам.

Местные жители образовали у берега живую цепь, чтобы не дать китам снова выброситься на берег. Это один из самых массовых случаев самоубийства этих млекопитающих, когда-либо зарегистрированных в стране.

Ученые на могут однозначно ответить на вопрос, что заставляет животных выбрасываться на берег. По одной из версий одно или несколько животных издают сигнал о бедствии и остальные приходят на выручку. Если заболевший дельфин или кит оказался на мелководье, за ним туда же попадают и его сородичи.

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