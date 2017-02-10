Апелляционный суд не восстановил миграционный указ Трампа

Суд высшей инстанцииоставил без изменения решение федерального судьи Сиэтла, президент США отреагировал эмоционально
В Сан-Франциско Апелляционный суд отказался восстановить действие миграционного указа Дональда Трампа. Граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, вновь можно въезжать в США.
Высшая инстанция оставила без изменений решение федерального судьи Сиэтла, который ранее приостановил скандальный указ президента США на неопределенный срок.
Президент США резко отреагировал на решение Апелляционного суда.
«Встретимся в суде. На карту поставлена безопасность нашей страны», - написал он в Twitter выразив свои эмоции заглавными буквами.
Напомним, 28 января указом был предусмотрен 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи стран: Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии. Также замораживалась на 120 дней программа приема беженцев из других стран.
4 февраля федеральный суд Сиэтла приостановил действие указа, а Минюст США США обжаловал это решение в апелляционном суде.
Ранее «Комментарии" писали о том, что при въезде в США могут потребовать пароли от соцсетей.
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