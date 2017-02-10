Апелляционный суд не восстановил миграционный указ Трампа

Суд высшей инстанцииоставил без изменения решение федерального судьи Сиэтла, президент США отреагировал эмоционально

В Сан-Франциско Апелляционный суд отказался восстановить действие миграционного указа Дональда Трампа. Граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, вновь можно въезжать в США.

Высшая инстанция оставила без изменений решение федерального судьи Сиэтла, который ранее приостановил скандальный указ президента США на неопределенный срок.

Президент США резко отреагировал на решение Апелляционного суда.

«Встретимся в суде. На карту поставлена безопасность нашей страны», - написал он в Twitter выразив свои эмоции заглавными буквами.

Напомним, 28 января указом был предусмотрен 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи стран: Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии. Также замораживалась на 120 дней программа приема беженцев из других стран.

4 февраля федеральный суд Сиэтла приостановил действие указа, а Минюст США США обжаловал это решение в апелляционном суде.

Ранее «Комментарии" писали о том, что при въезде в США могут потребовать пароли от соцсетей.