В Турции самолет врезался в автобус с пассажирами

Поврежденный Airbus 321 компании Turkish Airlines был одним из новейших
Пассажирский лайнер Airbus 321 врезался в автобус в аэропорту Стамбула имени Ататюрка. Лайнер прибыл в Стамбул из города Газиантеп на юге Турции. В этот момент автобус вез пассажиров к одному из терминалов. Из-за столкновения на носовой части лайнера осталась внушительная вмятина. Информация о пострадавших отсутствует.
Отмечается, что поврежденный Airbus 321 был одним из новейших у Turkish Airlines. Он начал выполнять рейсы в прошлом месяце.
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Источник: «Airlive, Airlive
Теги: автобус, аэропорт, столкновение, Турция
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