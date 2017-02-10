В Турции самолет врезался в автобус с пассажирами

Поврежденный Airbus 321 компании Turkish Airlines был одним из новейших

Пассажирский лайнер Airbus 321 врезался в автобус в аэропорту Стамбула имени Ататюрка. Лайнер прибыл в Стамбул из города Газиантеп на юге Турции. В этот момент автобус вез пассажиров к одному из терминалов. Из-за столкновения на носовой части лайнера осталась внушительная вмятина. Информация о пострадавших отсутствует.

Отмечается, что поврежденный Airbus 321 был одним из новейших у Turkish Airlines. Он начал выполнять рейсы в прошлом месяце.