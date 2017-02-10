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Мир

Появились первые жертвы снежной стихии в США

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Порывы ветра при мощном снегопаде достигали 80 км/ч

Метеослужбы сообщают о выпадении в США 30 см снега

В результате обрушившихся на штаты Нью-Джерси, Нью-Йорк и Коннектикут  мощных снегопадов погибли два человека. По данным американских метеослужб, в Нью-Йорке выпало более 30 см снега, а скорость порывов ветра достигала 80 км/ч.

В местных аэропортах отменены тысячи рейсов. В сотнях школ отменены занятия.

«Это неимоверно сильная буря, сложились сложные погодные условия», - констатировал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Ранее «Комментарии" писали о том, что появилось видео обрушившегося на Нью-Йорк снегопада.

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Теги: непогода, снегопады, стихия, США

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   © «Комментарии:», 2016

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