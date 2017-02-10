Подсчитали, сколько мигрантов прибыли по Средиземному морю в Европу в 2017 году

Согдасно опубликованным данным, по сравнению с прошлым годом, темпы миграции в Еропу снизились

Более 11 тысяч беженцев пробрались в Европу по Средиземному морю уже в 2017 году. Об этом сообщает Международная организация по миграции (МОМ).

По статистике МОМ, за период с января по 8 февраля нынешнего года в Европу прибыло 11169 мигрантов и беженцев. При этом в дороге погибли 258 человек. За тот же период прошлого года в Европу прибыло 76395 человек.

Порядка 15% вновь прибывших добрались в Европу через Грецию. Остальные 85% — 9,4 тысячи человек — через Италию. По информации представительства МОМ в Риме, для Италии эти цифры значительно превышают данные за тот же период в 2016 и 2015 годах.

Ранее «Комментарии" писали о том, что большинство мигрантов хотят стать «новыми немцами».