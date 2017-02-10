В Китае чиновники заснули на совещании по борьбе с ленью (фото)

Шесть чиновников из китайской провинции Хубэй наказали за сон на собрании

В городском округе Сянъян (Китай) чиновники заснули на собрании, где обсуждались способы мотивации ленивых и медлительных бюрократов. Одним из спящих оказался заместителем директора фонда, субсидирующего жилплощадь для необеспеченных граждан. Другой «соня» служит заместителем секретаря Коммунистической партии Китая (КПК) в бюро городского планирования.

Фотографии уснувших чиновников вызвали бурную реакцию в китайских социальных сетях, после чего последовала реакция властей.

По решению дисциплинарного бюро сянъянского отделения КПК, провинившиеся чиновники должны публично извиниться за свое поведение и направить в горком партии письма с самокритикой.