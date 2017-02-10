В Китае чиновники заснули на совещании по борьбе с ленью (фото)

Шесть чиновников из китайской провинции Хубэй наказали за сон на собрании
В городском округе Сянъян (Китай) чиновники заснули на собрании, где обсуждались способы мотивации ленивых и медлительных бюрократов. Одним из спящих оказался заместителем директора фонда, субсидирующего жилплощадь для необеспеченных граждан. Другой «соня» служит заместителем секретаря Коммунистической партии Китая (КПК) в бюро городского планирования.
Фотографии уснувших чиновников вызвали бурную реакцию в китайских социальных сетях, после чего последовала реакция властей.
По решению дисциплинарного бюро сянъянского отделения КПК, провинившиеся чиновники должны публично извиниться за свое поведение и направить в горком партии письма с самокритикой.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
17:30
|
17:29
|
17:20
|
17:12
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0