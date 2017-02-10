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Мир

Brexit обойдется Великобритании в € 57 млрд

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За выход из ЕС Британия должна будет заплатить € 57 млрд

Европейский союз будет требовать от Великобритании € 57 млрд евро за выход из объединения

Соответствующую сумму на переговорах по выходу планирует установить главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. 

Окончательная сумма была согласована на встрече в понедельник. Во время нее Германия и Франция заявляли о сумме в € 70 млрд.

Напомним, 9 февраля палата общин британского парламента поддержала законопроект правительства о выходе страны из ЕС. Соответствующий акт был принят в третьем, окончательном чтении.

Как сообщали «Комментарии», Лондонский Сити может потерять 10 тысяч банковских рабочих мест и 20 тысяч – в области бухгалтерии, права и консалтинга. После Brexit клиенты банков могут вывести активы на 1,8 трлн. евро.

Эксперты также полагают, что после выхода Великобритании из ЕС самым большим победителем станет Франкфурт. В выигрыше также окажутся Париж, Амстердам и Дублин.

Также стало известно, что правительство определило 31 марта сроком, когда британские депутаты должны дать свое согласие, чтобы Мэй начала переговоры о выходе страны из ЕС.

Отметим, что Британия покинет единый рынок Евросоюза после Brexit.

На референдуме 23 июня 2016 года за выход Великобритании из ЕС проголосовали 17 миллионов 410 тысяч 742 избирателя (51,9%). За то, чтобы остаться в Евросоюзе – 16 миллионов 141 тысяча 241 голос (48,1%). Явка избирателей составила 72,2%.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который выступал за сохранение членства Королевства в Евросоюзе, заявил, что в октябре уйдет в отставку.

Также сообщалось о том, что 3 сентября в Лондоне, Эдинбурге и Бирмингеме (Великобритания) прошли многотысячные демонстрации граждан, которые выступают против выхода страны из Евросоюза (ЕС), неофициальное название проведенного референдума Brexit (BRitish EXIT – Британский выход). Люди требуют от правительства отложить процесс выхода страны из ЕС и провести повторный референдум.

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Источник: «Sky News»,

Теги: Brexit, Британия, выход из Евросоюза, стоимость

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