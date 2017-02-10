Железнодорожные билеты заменят сканированием сетчатки глаза

В Британии железнодорожная компания Chiltern Railways разрабатывает технологию которая будет способствовать замене бумажных билетов на поезда

Новая концепция оплаты проезда в поездах будет построена по принципу работы биометрических паспортов, а именно: чтобы индицировать пассажира у него будут сканировать сетчатку глаза.

По мнению властей, такое нововведение поможет пассажирам, которые забыли дома кошелек или смартфон.

Изначально применять новую технологию планировалось для того, чтобы распознавать человека, проходящего через турникет, и по сигналу с его смартфона или счета списывались бы средства.

Тестирование такой технологии начнется летом этого года. Кроме того, отмечается, что нововведение поможет уменьшить наплыв пассажиров в часы пик