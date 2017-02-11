Часть компромата на Трампа оказалась правдивой

Подтверждение касается сведений о телефонных разговорах, связанных с компроматом
Американские спецслужбы впервые подтвердили достоверность части доклада о наличии у России компромата на президента Дональда Трампа.
Подтвержденная информация касается сведений о телефонных разговорах, связанных с компроматом.
Однако пока что спецслужбы не могут раскрыть информацию, которая передавалась по телефону. По Их словам, телефонные контакты, описанные в докладе, имели место, кроме того, они подтвердили информацию о времени звонков, личностях звонивших и мест, откуда совершались звонки.
Именно эта информация позволила спецслужбам утверждать о достоверности всего досье в целом
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Источник: «CNN
Теги: Дональд Трамп, компромат, раследование, спецслужбы США
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