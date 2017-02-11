В Новой Зеландии 200 дельфинов выбросились на берег (видео)

Это второй за два дня случай, когда в Новой Зеландии дельфины выбрасываются на берег

В Новой Зеландии в районе мыса Фэруэлл на севере Южного острова еще около 200 черных дельфинов-гринд выбросились на сушу.

Сотрудник департамента по охране природных ресурсов Майк Оугл не исключил, что стаю китообразных могла напугать акула. «На теле одного из животных были найдены раны от укусов акулы - не очень большие, довольно маленькие, но свежие», - сказал он.

Как собщали «Комментарии», в ночь на 10 февраля 416 китов выбросились на берег бухты Голден-Бей Южного острова в Новой Зеландии. Большинство из них погибли к тому времени, когда к месту бедствия смогли добраться волонтеры