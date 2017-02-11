На Тайване произошло землетрясение, есть жертвы

В результате землетрясения около дома остались без света, также погибли люди

В ночь на субботу в 11 км к юго-западу от города Тайнань произошло землетрясение магнитудой 5,6 бала.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 18 км. В результате землетрясения около 50 тыс. домохозяйств остались без электричества, кроме того погибли 4 человека.

Администрация города призвала население проявлять бдительность в связи с высокой вероятностью новых инцидентов.