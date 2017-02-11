Бельгийская компания вживила сотрудникам чипы (фото)

Вживленные чипы будут использовать вместо бейджев.

Сотрудникам бельгийской компании Newfusion которые работают в цифровом маркетинге, вживили под кожу чип, который заменил бейдж.

С помощью электронного ключа с персональными данными сотрудников можно будет открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в том числе компьютерами.

Сообщается, что размер вживляемого микропроцессора не больше рисового зернышка, а его стоимость составляет €100. Отмечается, что такая практика применяется в Бельгии впервые.