Обнародованы фото и видео разрушительного землетрясения на Филиппинах

5 человек погибли, еще 90 получили ранения в результате мощнейшего за 100 лет землетрясения на юге Филиппин.
В сети опубликовано видео сильного землетрясения которое произошло вечером, 10 февраля, на Филиппинах.
Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км. Он находился в 13 км на востоке от города Серигао.
Из-за землетрясения на взлетно-посадочных полосах аэропорта возникли трещины, поэтому аэропорт временно прекратил свою работу.
Кроме того были повреждены многие здания и инфраструктура. Во многих местах пропало электричество.
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Теги: жертвы, землетряение, разрушения, Филиппины
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