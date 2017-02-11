Обнародованы фото и видео разрушительного землетрясения на Филиппинах

5 человек погибли, еще 90 получили ранения в результате мощнейшего за 100 лет землетрясения на юге Филиппин.

В сети опубликовано видео сильного землетрясения которое произошло вечером, 10 февраля, на Филиппинах.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км. Он находился в 13 км на востоке от города Серигао.

Из-за землетрясения на взлетно-посадочных полосах аэропорта возникли трещины, поэтому аэропорт временно прекратил свою работу.

Кроме того были повреждены многие здания и инфраструктура. Во многих местах пропало электричество.